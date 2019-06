Les Red Panthers s’inclinent 2-1 en Allemagne et leur rêve de Final Four s’échappe

Les Red Panthers, l’équipe nationale dames de hockey, s’est inclinée 2-1 (mi-temps: 0-1) devant l’Allemagne (FIH-5), dans son 13e match de Hockey Pro League, mercredi soir à Krefeld, en Allemagne. Suite à ce quatrième revers consécutif, la Belgique, 13e mondiale, s’éloigne de la qualification pour le Final Four, fin juin à Amsterdam. Toujours cinquièmes, les Belges pointent désormais à 8 unités au classement de leurs adversaires du jour, qui comptent un match de plus. Après un but d’ouverture très rapide d’Ambre Ballenghien sur rebond de pc dès la 3e minute, les joueuses de Niels Thijssen ont bien tenu leur ‘catenaccio’ jusqu’en fin de partie. Dans le dernier quart-temps, Nike Lorenz (51e) et Pia Maertens (56e) ont permis aux joueuses de l’ancien Red Lion Xavier Reckinger, le coach des ‘Danas’, de s’imposer sur le fil.

Au classement, toujours dominé par les Pays-Bas devant l’Argentine et l’Australie, la Belgique reste accrochée à sa 5e place mais voit l’Allemagne s’échapper à 8 points devant elle avant ses trois derniers matchs à domicile, à Anvers, contre la Nouvelle-Zélande (FIH-6), l’Australie (FIH-3) et l’Argentine (FIH-2).

Source: Belga