Les festivités de la Ducasse de Mons commencent mercredi

Les festivités de la Ducasse de Mons 2019 commencent mercredi et se poursuivront jusqu’au 23 juin. L’air du « Doudou » résonnera aujourd’hui pour la première fois sur la Grand-Place. Le programme officiel de la Ducasse de Mons 2019 est lancé mercredi. Plusieurs manifestations sont programmées dans la journée à Mons dont le traditionnel « verre » du bourgmestre et du Collège communal au Jardin du Mayeur à 18h30. Les musiciens du « Doudou » prendront, quant à eux, place sur le kiosque installé sur la Grand-Place pour une répétition de l’air traditionnel du « Doudou ». Plusieurs autres activités festives, dont des concerts, sont également annoncées un peut partout dans le centre-ville.

Tous les jours, jusqu’au 23 juin, Mons vivra au rythme de sa Ducasse. Des milliers de personnes sont notamment attendues vendredi soir pour le traditionnel méga-concert sur la Grand-Place. La musique, qu’elle soit rock, de fanfares, de carillons, sera omniprésente pendant toute la durée des festivités dans Mons et dans les villages de l’entité.

Le programme « rituel » des festivités proprement dit commencera samedi 15 juin, avec la descente de la Chasse de Sainte-Waudru, et, se poursuivra surtout, le dimanche 16 juin avec, entre autres, la « Procession du Car d’Or » dès 9h30, animée par quelque 1.800 participants, la « Montée du Car d’Or » et le « Combat dit Lumeçon », à 12h30, entre Saint-Georges et le Dragon sur la Grand-Place. Ces festivités traditionnelles seront répétées le 23 juin dans le cadre du « Petit Doudou » destiné aux enfants sur la Grand-Place.

Source: Belga