Euro de handball 2020 (m) – Qualifications – Les Red Wolves défaits par la Serbie 26-37 à Louvain

Les Red Wolves, l’équipe nationale belge de handball messieurs, ont perdu nettement leur 5e rencontre de qualification pour l’Euro 2019, mercredi soir au Sportoase de Louvain. Ils ont été battus 26-37 par la Serbie (10-20 au repos). Au classement, la Belgique reste 4e et dernière du groupe 2 avec 1 point. La Croatie est première (9), devant la Suisse (6) et la Serbie (4). Dans la seconde partie de la rencontre, les Red Wolves ont fait preuve de plus d’agressivité, mais cela resta insuffisant face à de solides Serbes.

La Serbie n’a pas attendu avant de prendre son envol dès le coup d’envoi de la rencontre. Après deux minutes et demie, les Belges étaient déjà menés 0-3. A mi-parcours dans la première mi-temps, le marquoir affichait 5-10 et 10-20 à mi-parcours.

Jamais les Red Wolves n’ont retrouvé le niveau qui avait été le leur lors de la première rencontre, lorsqu’ils avaient surpris les Serbes chez eux, arrachant le match nul (27-27 le 24 octobre dernier).

Dimanche prochain (18h00), les Belges joueront leur sixième et dernier match de qualification en déplacement en Croatie.

