Décès d’Armand De Decker – Françoise Schepmans (MR) se souvient d' »un Bruxellois qui aimait et défendait sa Région »

La députée bruxelloise et ancienne bourgmestre de Molenbeek, Françoise Schepmans (MR), a fait part mercredi soir de sa tristesse à l’annonce du décès du ministre d’Etat libéral, Armand De Decker, ancien président du Sénat et ancien bourgmestre d’Uccle. « J’apprends avec tristesse le décès d’Armand De Decker. Président du Sénat, bourgmestre et surtout un Bruxellois qui aimait et défendait sa Région », a communiqué l’ex-bourgmestre de la commune bruxelloise.

L’élu ixellois Gautier Calomne a aussi rendu hommage sur le réseau Twitter à « une figure marquante de la vie politique belge et du libéralisme bruxellois ». Il présente ses condoléances à la famille de M. De Decker.

Source: Belga