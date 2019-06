Une nouvelle bande-annonce pour « La Reine des Neiges 2 »

Disney a dévoilé une nouvelle bande-annonce du film « La Reine des Neiges 2 » dans laquelle on en apprend un peu plus sur le périple qui attend Elsa, Anna, Kristoff, Sven et Olaf.

Les fans de la « Reine des Neiges » n’ont plus que cinq mois à attendre pour découvrir le nouvel épisode de la saga au cinéma. D’ici là, ils peuvent toujours se rabattre sur la nouvelle bande-annonce diffusée par Disney. Sans surprise, les personnages principaux comme Elsa, Anna, Kristoff, Sven et Olaf seront présents. Ils semblent devoir partir hors du royaume d’Arendelle lors un périlleux voyage vers le nord pour percer les secrets du passé et du pouvoir d’Elsa.

On découvre de nombreux éléments nouveaux dans cette nouvelle bande-annonce, dont la présence d’un cheval visible à deux reprises. Selon le site Allociné, il s’agirait de Nokk, « un esprit d’eau mythique prenant la forme d’un équidé et qui utilise le pouvoir de l’océan pour protéger les secrets de la forêt. » À la toute fin de l’extrait de deux minutes, Esla semble également se cacher de la silhouette d’un géant.

Les réalisateurs oscarisés Chris Buck et Jennifer Lee sont bien évidemment de retour avec ce deuxième opus tout comme le casting vocal de la version originale avec Kristen Bell prêtant sa voix à Anna, Idina Menzel dans la peau d’Elsa et Jonathan Groff ainsi que Josh Gad respectivement derrière les personnages de Kristoff et d’Olaf. Evan Rachel Wood ainsi que Sterling K. Brown ont quant à eux intégré cette nouvelle aventure.

Lundi, Disney avait teasé les fans sur la sortie du trailer en publiant une affiche du film. « La Reine des Neiges 2 » sortira dans nos salles le 20 novembre prochain.