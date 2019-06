Katy Perry et Taylor Swift se sont réconciliées

Les deux chanteuses américaines se sont réconciliées après une longue querelle qui a duré six ans.

Est-ce la fin d’une dispute qui a duré six ans? La photo, partagée par Katy Perry sur Instagram, semble le présager. Sur cette dernière, on voit une assiette de cookies sur laquelle il est écrit « enfin la paix. » « Cela fait du bien, » commente la chanteuse en taguant Taylor Swift.

Il faut dire que la dispute qui ne date pas d’hier a fait couler beaucoup d’encre. En cause, le débauchage de plusieurs danseurs de Taylor Swift par Katy Perry alors que la première était en pleine tournée. « Elle a fait quelque chose d’affreux et je me suis dit que nous étions les meilleures ennemies du monde. Il ne s’agissait même pas d’un homme mais bel et bien de business : elle a tenté de saboter ma tournée en débauchant des gens qui travaillaient pour moi (…) Désormais, je l’évite, » expliquait à l’époque Taylor Swift au magazine Rolling Stone.

Plusieurs sources avancent également la relation amoureuse des deux chanteuses avec le même homme: John Mayer. Ce dernier est sorti avec Taylor Swift entre novembre 2009 et février 2010 avant de fréquenter Katy Perry d’août 2012 à février 2014.

Depuis ce message, de nombreux fans espèrent une collaboration entre les deux artistes lors d’un prochain album. Il y a quelque mois, l’interprète de « Roar » avait d’ailleurs annoncé qu’une collaboration avec Taylor Swift n’était pas à exclure.