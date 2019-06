Gagnez des tickets pour Couleur Café 2019

Couleur Café transformera pour la troisième fois consécutive le parc d’Osseghem en une oasis ensoleillée, pleine de découvertes musicales, de plaisirs culinaires étonnants et de rencontres inattendues.

La 30e édition de Couleur Café promet d’être une fête inoubliable, avec toutes sortes de nouvelles surprises et de lieux cachés, le meilleur du hiphop, du reggae, de la soul, du funk, du balkan, de l’afro et de la dance sur les Red, Green & Blue Stages, de nombreux DJ’s sur les plus petites scènes et, surtout, un public fantastique.