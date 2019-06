Pour Macron, « l’Europe doit dialoguer avec la Russie »

« L’Europe doit dialoguer avec la Russie », laquelle doit de son côté « faire des efforts », a affirmé le président français Emmanuel Macron dans une interview mardi soir à la chaîne de télévision publique suisse RTS. « L’Europe, dans cet ordre multilatéral que je défends, a besoin de rebâtir une nouvelle grammaire de confiance et de sécurité avec la Russie et ne doit pas exclusivement passer par l’Otan », a estimé le chef de l’Etat.

« Il y a eu un geste militaire, on ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé », a-t-il dit en référence à l’annexion de la Crimée. Pour lui, « sans avancée claire et tangible sur le processus de Minsk » (pour cesser les combats dans l’est de l’Ukraine), « il ne peut y avoir une réformation du G8 », qui était redevenu G7, sans la Russie, après l’annexion.

« Mais il doit y avoir une discussion stratégique. C’est pour cela que cette semaine j’aurai à nouveau une longue discussion, nourrie, avec (le président russe) Vladimir Poutine, à la fois en tant que président de la France et du G7 », a précisé M. Macron.

« Nous avons des désaccords mais on travaille ensemble », a assuré M. Macron, citant notamment la coopération pour une solution politique en Syrie. Et « on se tromperait à laisser la Russie se tourner vers la Chine », a-t-il plaidé.

