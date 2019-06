Euro de cyclisme: Trente, ville italienne, organisera l’édition 2020

L’Union européenne de cyclisme a octroyé mardi à la ville italienne de Trente l’organisation des Championnats d’Europe sur route de 2020. Du 9 au 13 septembre, treize titres seront distribués. Le départ et l’arrivée de chaque course se feront sur la Piazza Duomo, sauf pour les contre-la-montre, qui démarreront du Musée des Sciences. Les coureurs devront parcourir sept tours d’un circuit local comprenant une montée.

Cet été, les Championnats d’Europe se dérouleront du 7 au 11 août à Alkmaar, aux Pays-Bas. L’année dernière, les villes tchèques de Brno et Zlin (juniors et espoirs) et Glasgow (élites) ont été le théâtre de la compétition pour le titre européen. La Belgique a remporté l’or avec Victor Campenaerts (contre-la-montre) et Remco Evenepoel (route et contre-la-montre juniors), l’argent avec Ilan Van Wilder (contre-la-montre juniors) et le bronze avec Wout van Aert (route) derrière Matteo Trentin et Mathieu van der Poel.

Source: Belga