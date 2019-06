Diables Rouges – Thibaut Courtois est impatient d’accueillir Eden Hazard au Real Madrid

Thibaut Courtois a réussi à préserver le zéro au marquoir mardi contre l’Ecosse (3-0). Inactif une grande partie de la rencontre, le gardien a eu deux arrêts difficiles à effectuer en fin de match. « C’est bien d’avoir réussi un ‘clean sheet’. C’était beau de voir les joueurs se battre de la sorte le dernier match pour ne pas encaisser », s’est réjoui Courtois. Jeudi, un nouvel équipier de Courtois sera présenté par le Real Madrid: Eden Hazard. Courtois a vécu l’an passé la présentation au stade Santiago Bernabeu. « On ne peut pas comparer une présentation à Chelsea et une présentation au Real », a souri Courtois, qui, comme Hazard, a joué dans les deux clubs. « A Chelsea, tu fais une photo avec le président. Au Real, tu vas au stade, le président Florentino Perez fait un discours, on passe des belles images de toi, tu fais un discours, ta famille est là… Pour moi, il y avait 5-6.000 personnes dans le stade. Pour Eden, j’espère qu’il y en aura 80.000! »

« Je n’ai pas de doute, Eden sera bien accueilli. Les joueurs ont envie de le voir. C’est un vestiaire tranquille. Et s’il a besoin, je serai là pour l’aider. En plus il va habiter pas loin de chez moi. Il y aussi Benzema, Varane, Lucas Zidane, sans oublier l’entraîneur Zinédine Zidane et son adjoint… Cela fait pas mal de francophones. C’est mon pote et je suis content qu’il va jouer avec nous. »

