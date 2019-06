Diables Rouges: Meunier de retour, Tielemans titulaire au lieu de Mertens

Roberto Martinez a opté pour Thomas Meunier comme latéral droit pour affronter l’Ecosse, mardi, en qualifications à l’Euro 2020. Le sélectionneur a titularisé Youri Tielemans aux dépens de Dries Mertens, ce qui signifie que Kevin De Bruyne évoluera sans doute un cran plus haut. Samedi, contre le Kazakhstan, Timothy Castagne avait été titularisé sur le flanc droit. Le latéral de l’Atalanta avait remercié Martinez pour la confiance en marquant un but. Mardi, contre l’Ecosse, le titulaire habituel Meunier retrouve sa place dans le onze. Le joueur du PSG n’avait plus porté le maillot des Diables Rouges depuis Suisse-Belgique (5-2) en novembre 2018.

Thibaut Courtois garde sa place dans les buts. Devant lui, on retrouvera le trio habituel formé par Toby Alderweireld, Vincent Kompany et Jan Vertonghen.

Meunier et Thorgan Hazard animeront les couloirs. Dans l’entrejeu, Martinez renouvelle le duo Axel Witsel-Youri Tielemans, qui a disputé toutes les rencontres depuis le Mondial à l’exception de celui de samedi contre le Kazakhstan. Kevin De Bruyne et Eden Hazard évolueront derrière Romelu Lukaku. Dries Mertens fait les frais de ce choix et prendra place sur le banc.

La Belgique est en tête du groupe I avec 9 points. L’Ecosse, 6 unités, partage la deuxième place avec la Russie.

Source: Belga