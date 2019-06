Diables Rouges – La Belgique vient à bout de l’Ecosse et poursuit son sans-faute en qualifications

La Belgique a poursuivi son sans-faute dans le groupe I des qualifications à l’Euro 2020 de football. Mardi, à Bruxelles, les Diables Rouges ont battu l’Ecosse 3-0 grâce à un doublé de Romelu Lukaku (45e+1, 57e) et à un but de Kevin De Bruyne (90e+2). De Bruyne héritait de la première grosse occasion de la rencontre. Lancé par Hazard, le joueur de Manchester City butait sur un excellent Marshall (18e).

L’Ecosse se défendait de manière coriace: McTominay repoussait sur la ligne une tête de Witsel (28e) tandis que Marshall s’envolait pour détourner une frappe enroulée de Thorgan Hazard (29e) puis Mulgrew contrait De Bruyne au dernier moment (41e).

La défense écossaise pliait finalement juste avant la pause. Après une infiltration de Thorgan Hazard, le ballon arrivait à son frère Eden. Le capitaine centrait pour Lukaku dont la tête débloquait la situation (45e+1).

En seconde période, Marshall s’illustrait à nouveau sur un coup franc de De Bruyne (52e). Le duel se répétait quelques minutes plus tard. Mais cette fois, Lukaku avait récupéré le ballon repoussé par le gardien et doublait la mise (57e).

Alors que Lukaku manquait de peu le triplé (72e), Courtois pouvait se mettre en évidence sur une frappe de Fraser (80e) et un face à face avec McKenna (85e). Dans la foulée, Eden Hazard alertait encore une fois Marshall. Ce dernier repoussait encore une tentative de De Bruyne (87e). Celui-ci parvenait enfin à marquer sur la toute dernière action du match, d’une frappe tendue à ras de terre, fixant le score à 3-0 (90e+2).

Dans les autres rencontres du groupe, la Russie a battu Chypre (1-0). Le Kazakhstan a dominé Saint-Marin 4-0.

La Belgique est en tête du groupe avec 12 points. La Russie suit avec 9 devant l’Ecosse et le Kazakhstan (6). Chypre compte 3 unités. Saint-Marin est bloqué à 0

Les qualifications à l’Euro reprendront en septembre. Deux déplacements attendent les Diables Rouges, à Saint-Marin (6 septembre) et en Ecosse (9 septembre).

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour l’Euro, organisé dans 12 pays. Les quatre derniers tickets seront mis en jeu via des barrages basés sur les classements de la Ligue des Nations (un ticket par division).

Source: Belga