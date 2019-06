Des averses toujours présentes mardi et mercredi

La journée de mardi débutera sous le soleil avant la formation de nuages dans l’après-midi et le retour de la pluie. Il fera 20 degrés maximum, selon les prévisions de l’IRM. Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra temporairement plus sec avant une nouvelle dégradation pluvio-orageuse par le sud-est durant la nuit. Minima compris entre 9 et 13 degrés sous un vent faible de direction variable ou de nord-est.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux avec des pluies et des averses potentiellement orageuses. La nébulosité deviendra variable et le risque de pluie ou d’averses orageuses subsistera principalement dans la moitié ouest. Les maxima s’échelonneront entre 16 et 20 degrés. Le vent sera faible et variable et deviendra modéré de sud-ouest l’après-midi dans le sud du pays.

Source: Belga