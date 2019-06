Kim Kardashian révèle le visage de son bébé, Psalm West

La superstar américaine a partagé ce lundi sur les réseaux sociaux une photo de son quatrième enfant: Psalm West.

Le 10 mai dernier, Kim Kardashian et Kanye West annonçaient la naissance de leur quatrième enfant, né par mère porteuse. Il s’agit du second enfant du couple né par gestation pour autrui, après Chicago, venue au monde en janvier 2018.

Lundi, la star de la télé réalité publiait donc la première photo de Psalm, littéralement Psaume en français, à l’intention de ses nombreux followers. Sur la photo, on peut voir le jeune enfant endormi dans une tenue blanche, sa tête posée sur ses deux bras.

De nombreux internautes ont fait remarquer que Psalm ressemblait à sa soeur Chicago. Un avis déjà partagé par la starlette le 10 mai dernier. « Je suis certaine qu’il changera beaucoup mais, pour l’instant, il lui ressemble trait pour trait ».

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019