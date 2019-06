Céline Dion interrompt son concert pour un fan parti aux toilettes

Le 8 juin, Céline Dion a donné son dernier concert au Caesars Palace de Las Vegas après 16 années de résidence. Elle commencera sa tournée mondiale en septembre prochain.

16 ans de résidence, 1.144 concerts… Céline Dion a dit adieu au Caesars Palace dimanche lors d’un concert d’adieu. Un dernier show devant plus de 4.300 spectateurs qui a été marqué par l’interruption du concert pour un fan se rendant… aux toilettes! À son retour, la chanteuse n’a pas hésité à lui demander s’il « se sentait mieux maintenant. » La scène, assez surréaliste, a suscité l’hilarité du public qui a longuement applaudi l’artiste de 51 ans.

Celine noticed a guy getting up to pee so she *held the show until he came back* I’m deceased pic.twitter.com/TZFs4cpH4Q

— Hilary Hughes (@hilmonstah) June 9, 2019