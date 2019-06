Un enfant tué dans une course poursuite à Lorient, un autre entre la vie et la mort

Un enfant a été tué et un autre est entre la vie et la mort après avoir été percuté dimanche dans l’agglomération de Lorient par une voiture ayant fui un contrôle routier, a-t-on appris lundi de source judiciaire. « L’un d’eux est décédé des suites de ses blessures. Le second enfant est hospitalisé dans un état grave et son pronostic vital est toujours engagé lundi », a déclaré à l’AFP le procureur de la République de Lorient Laureline Peyrefitte, précisant que « le conducteur et sa passagère sont activement recherchés ».

source: Belga