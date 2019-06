Plan catastrophe déclenché à Anderlues pour un important incendie, immeuble évacué

En raison d’un incendie, un immeuble a dû être évacué à Anderlues dans la nuit de dimanche à lundi et plusieurs personnes ont été intoxiquées, rapporte La Dernière Heure. Un plan catastrophe déclenché. Un immeuble de six étages de la Cité Jardin du Fief a dû être évacué vers 1h00 du matin et plusieurs personnes ont été intoxiquées. Des enfants ont été bloqués au 6ème, au 3ème et au 4ème étage.

Le plan catastrophe a été déclenché et une dizaine de camions pompiers et les services de secours ont été mobilisés.

Source: Belga