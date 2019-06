MLB – David Ortiz, ex-star des Red Sox de Boston, abattu dans un bar de Saint-Domingue

David Ortiz, 43 ans, ancienne star des Red Sox de Boston, meilleur joueur (MVP) de la Major League Baseball (MLB) en 2004 et 2013, s’est fait tirer dessus au Dial Bar and Lounge de Saint-Domingue, dimanche soir vers 20h50. Opéré en urgence, il serait grièvement blessé, mais pas au point d’être en danger de mort. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités locales, Ortiz, retraité depuis 2016, buvait un verre avec des amis lorsqu’un homme est arrivé à moto, et en est descendu pour lui tirer dans le dos presque à bout portant.

Touché dans le bas du dos et dans la région abdominale, comme l’indique un communiqué des Red Sox, Ortiz a été opéré à la clinique Abel Gonzalez. Il serait dans un état stable, hors de danger.

Jhoel López, un animateur de la télévision dominicaine qui accompagnait l’ancien joueur de baseball, a lui aussi été atteint par une balle (sans doute la même) au niveau d’une jambe. Mais sans trop de gravité selon sa femme, Liza Blanco, également animatrice de télévision.

L’auteur du coup de feu a été maîtrisé par d’autres clients du bar, et passé à tabac.

Le directeur de la police nationale dominicaine Ney Aldrin Bautista Almonte a indiqué qu’il devait être soigné avant de pouvoir répondre aux questions des enquêteurs.

En attendant de plus amples informations, l’hypothèse la plus plausible est que l’icône de Saint-Domingue était personnellement visée.

David Ortiz a disputé 20 saisons (de 1997 à 2016) en MLB, dont 14 avec Boston, après avoir effectué des débuts aux Twins du Minnesota.

Il a remporté trois fois les World Series, en 2004, 2007 et 2013, a participé à dix All Star Games, et a claqué 541 home runs au cours de sa carrière.

Source: Belga