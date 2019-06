Diables Rouges – Selon le sélectionneur écossais Clarke, son équipe devra « être parfaite défensivement »

L’Ecosse sera l’adversaire de la Belgique mardi en qualifications à l’Euro 2020. « C’est un grand défi pour nous », a commenté lundi en conférence de presse le sélectionneur écossais Steve Clarke. L’Ecosse a battu Chypre 2-1 dans les dernières minutes samedi. « Entre ces deux matchs, la récupération sera importante », a commenté Clarke. « Il faudra ensuite exécuter le plan et être parfait défensivement, car ils nous puniront à chaque erreur. Il sera question de forme, de tactique mais aussi de caractère. Nous devrons jouer à un bon niveau et concrétiser nos occasions. Ce sera important de bien défendre, mais il faut aussi faire comprendre à l’équipe adverse que tu peux lui faire mal. »

Ce sera seulement le deuxième match de Clarke en tant que sélectionneur de l’Ecosse. L’ancien assistant de José Mourinho à Chelsea a pris la tête de la sélection le 20 mai, quelques semaines après le licenciement d’Alex McLeish (ex-Genk) suite à la défaite contre le Kazakhstan (3-0) et la difficile victoire à Saint-Marin (0-2). « J’essaye d’apporter mon organisation et mes principes », a expliqué Clarke. « L’objectif à court-terme est de prendre autant de points que possible. C’est un honneur de diriger l’équipe nationale, mais l’objectif est de disputer un grand tournoi. » Hampden Park, à Glasgow, sera l’un des stades de l’Euro 2020.

« Contre Chypre, nous avons bien terminé la rencontre », a ajouté le coach écossais. « L’atmosphère est positive dans l’équipe. Demain, il faudra y croire, la mentalité sera importante. Les trois points pris contre Chypre sont importants. Nous devrons utiliser les mêmes principes – peut-être pas les mêmes joueurs – et à partir de là être bon sur le terrain. Contre Chypre, certaines choses étaient bonnes, d’autres moins. Mais la forme était là. »

Lorsqu’il entraînait West Bromwich Albion, en 2012-2013, Clarke avait sous ses ordres un certain Romelu Lukaku. Clarke avait contribué à l’explosion de l’avant-centre, auteur de 17 buts en 35 rencontres avec WBA. « Ce n’est pas mon mérite, c’est le sien », a souri Clarke. « Romelu est un joueur très talentueux. C’était un plaisir de travailler avec lui, c’est un grand travailleur. Il fallait parfois le forcer à sortir du terrain à l’entraînement pour qu’il se repose en vue du match! », a raconté l’entraîneur. « Il avait marqué beaucoup. Je suis heureux de la belle carrière qu’il a construite ensuite. Mais j’espère qu’il ne sera pas si bon demain. »

Source: Belga