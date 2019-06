Classement WTA – Ashleigh Barty, lauréate à Roland-Garros, grimpe à la 2e place, Mertens perd un rang

Les jeunes finalistes des Internationaux de France à Roland-Garros samedi ont fait un bond au classement WTA publié lundi. Lauréate, l’Australienne Ashleigh Barty, 23 ans, a progressé de 6 places pour grimper au deuxième rang mondial talonnant désormais la Japonaise Naomi Osaka (sortie au 3e tour à Paris). Finaliste à la porte d’Auteuil, la Tchèque Marketa Vondrousova, 19 ans, bondit de son côté de 22 places pour figurer en 16e position d’une hiérarchie pas mal chamboulée par cette deuxième levée du Grand Chelem de la saison. Ainsi victorieuse à Roland-Garros l’an dernier, la Roumaine Simona Halep doit reculer de cinq places et est désormais 8e.

Demi-finaliste à Paris, la Britannique Johanna Konta progresse de 8 places et réintègre le top 20 (18e), elle qui fut N.4 mondiale en juillet 2017. Autre demi-finaliste, la toute jeune sensation américaine, Amanda Anisimova, 17 ans, effectue un bond de 25 places pour occuper la 26e place mondiale.

Côté belge, Elise Mertens recule d’un rang pour sortir du top 20 (21e), mais la numéro 1 belge progresse par contre en double où elle figure désormais à la 5e place mondiale. Demi-finaliste à Paris dans l’épreuve du double, Mertens, 23 ans, y gagne une place dans une hiérarchie dominée désormais par la Française Kristina Mladenovic.

Kirsten Flipkens, demi-finaliste aussi en double à Paris, gagne 9 places et est 27e. La Campinoise, 33 ans, est 69e en simple avec un recul de 5 places. C’est toujours la 3e Belge dans la hiérarchie derrière Elise Mertens et Alison Van Uytvanck qui perd une place (55e).

Source: Belga