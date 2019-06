La lutte contre la cécité infantile est capitale !

Il y a dans le monde plus d’un million d’enfants aveugles qui pourraient retrouver la vue grâce à une opération relativement simple. Pourtant, soixante pour cent des enfants aveugles meurent de malnutrition dans les deux ans suivant l’apparition de leur déficience visuelle. Lutter contre la cécité infantile est donc d’une importance vitale et constitue depuis plus de vingt ans la priorité de l’ONG belge Lumière pour le Monde.

Être aveugle dans un pays pauvre n’offre que peu d’opportunités et bien souvent aucun espoir pour l’avenir. Un enfant aveugle reste en effet complètement dépendant et ce dans une société où chacun doit faire sa part pour survivre. Sans aide, ces enfants demeurent donc durant toute leur vie un fardeau pour la famille et la communauté.

Ensemble, ouvrons les yeux !

Des millions d’enfants sont aveugles, simplement parce qu’ils n’ont pas accès à des soins oculaires de qualité. Lumière pour le Monde lutte depuis plus de vingt ans contre la cécité évitable et l’intégration des personnes aveugles et malvoyantes en Afrique. Nous rendons les soins oculaires accessibles à tous sur place. Avec nos experts et nos partenaires locaux, nous soutenons des cliniques ophtalmologiques, garantissons des infrastructures de haute qualité et formons le personnel.

Nous offrons ainsi aux enfants avec déficience visuelle une nouvelle perspective d’avenir. L’un d’eux est le petit Alvin de Tanzanie. Suite à un accident survenu en jouant, ce garçon d’un an ne voyait plus rien de l’œil gauche. Heureusement, la mère d’Alvin s’est rendue dans l’une des cliniques ophtalmologiques soutenues par Lumière pour le Monde, où un ophtalmologue local lui a rendu la vue grâce à une opération de la cataracte. Aujourd’hui, Alvin marche et joue à nouveau sans problème.

VIDÉO : Visionnez l’histoire complète du petit Alvin ici et découvrez comment vous pouvez nous aider !