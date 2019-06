Story Creator Mode, la mise à jour d’Assassin’s Creed Odyssey qui change tout ?

Après une belle et longue aventure et deux DLC convaincants, Assassin’s Creed Odyssey n’a pas encore dit son dernier mot. Le jeu revient avec une mise à jour gratuite qui permet de créer ses propres histoires et de jouer à celles des autres.

Cette année, après deux excellents épisodes sortis en 2017 et 2018, la saga Assassin’s Creed fait une petite pause bien méritée. Mais que les fans se rassurent, le dernier épisode en date, Assassin’s Creed Odyssey, a encore de beaux jours devant lui notamment grâce à une nouvelle mise à jour gratuite qui apporte le Story Creator Mode.

Depuis quelques semaines, Metro fait partie des quelques privilégiés à tester en avant-première cette nouvelle fonctionnalité. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur le Story Creator Mode.

Le Story Creator Mode, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, le Story Creator Mode n’est vraiment pas un créateur de niveaux mais bien un créateur d’histoires. Concrètement, ne vous attendez pas à créer un niveau futuriste ou à modéliser une ville, des bâtiments ou de nouveaux personnages. Les quêtes et les histoires que vous allez créer se basent sur des éléments issus d’Assassin’s Creed Odyssey et sur la carte originale du jeu. Même s’il n’ouvre pas (encore ?) la porte aux créations les plus folles, le Story Creator Mode n’en reste pas moins un outil puissant permettant aux plus créatifs de s’amuser et aux autres de jouer à leurs créations.

À qui s’adresse-t-il ?

Le Story Creator Mode s’adresse aux créateurs mais aussi à ceux qui veulent jouer à tous les contenus créés et partagés par les autres. L’outil de création est conçu pour être accessible à tous mais en réalité, cela demande beaucoup de temps, de patience et de jugeote pour créer un contenu digne de ce nom. Après avoir choisi le nom de votre histoire, écrit un bref descriptif et choisi l’endroit où elle va commencer sur l’immense carte d’Assassin’s Creed Odyssey, les choses sérieuses commencent.

Pour les créateurs

La base de cette mise à jour gratuite est donc la possibilité de créer ses propres histoires dans l’univers d’Assassin’s Creed Odyssey. Et pour cela, tous les joueurs doivent accéder à un PC. En effet, les créations ne se font pas via un outil intégré dans le jeu mais bieb via un site web dédié. Une fois connecté avec votre compte Ubisoft, vous pouvez créer des histoires à partir de n’importe quel PC. Et pas besoin d’une machine de guerre puisque tout se fait via le navigateur web. Sur une sorte de ligne du temps, vous avez un point de départ (Start Story) et une fin (End) que vous pouvez éloigner à votre guise. Entre les deux, vous êtes libre d’insérer jusqu’à 30 quêtes que vous allez créer de toutes pièces. Cela peut être de demander au héros de se rendre à un endroit bien précis, d’aller parler à un personnage défini, de libérer un prisonnier ou encore de tuer quelqu’un.

Pour créer les histoires, vous allez devoir sélectionner des personnages issus du jeu que vous allez renommer. Vous pouvez également créer des dialogues et des conversations et même utiliser le système de « choix multiples avec des conséquences différentes » du jeu. Lors du processus de création, vous pouvez sauvegarder l’histoire à tout moment sur votre PC et ainsi tester votre histoire directement dans le jeu.

Une fois votre histoire peaufinée et terminée, vous pouvez la partager aux joueurs du monde entier.

Pour les joueurs

Même si les équipes d’Ubisoft ont tout fait pour rendre l’outil le plus simple et le plus accessible possible, tout le monde n’aura pas l’âme ni la patience d’un créateur. Ces joueurs-là peuvent néanmoins s’amuser en découvrant et testant les créations des joueurs du monde entier. Toutes les histoires créées sont « Cross-Platform ». Autrement dit, un joueur PC peut jouer aux histoires créées par des joueurs PS4 et Xbox One et inversement. Durant la phase de test, peu de contenu digne de ce nom était disponible sur les serveurs mais désormais la balle est dans le camp des joueurs pour créer du contenu original et intéressant.

Toutes les créations sont accessibles via la carte du jeu. Elles peuvent être classées selon la cotation attribuée par les autres joueurs mais aussi en fonction de thématiques. On trouve également d’autres informations comme la durée moyenne mise par les joueurs pour achever la quête. Une fois l’histoire de votre choix sélectionnée, vous pouvez la retrouver dans la monde d’Assassin’s Creed Odyssey via un portail que vous devrez franchir pour la lancer.

Quand et comment ?

Officialisé et dévoilé ce lundi 10 juin lors de la conférence Ubisoft de l’E3 à Los Angeles, le Story Creator Mode est disponible dès à présent pour tous les possesseurs d’Assassin’s Creed Odyssey via une simple mise à jour. Que vous vous sentiez l’âme d’un créateur ou que vous ayez plutôt envie de découvrir et de tester les créations de la communauté, il vous suffit de (re)lancer Assassin’s Creed Odyssey pour y goûter.

Si le Story Editor Mode n’est pas spécialement toujours facile à prendre en main, les possibilités qu’il offre sont nombreuses et son potentiel est énorme. L’outil est là, il fonctionne, maintenant la balle est dans le camp de la communauté pour créer les histoires les plus captivantes !