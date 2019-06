Kalipé, une plateforme de professionnels de la beauté afro

« Le Futur est à nous » est coordonné par la Fondation Roi Baudouin qui accompagne de jeunes créatifs dans le développement de leur projet pour Bruxelles. Chaque semaine, Metro vous présente l’un des participants.

Marie Kalipe veut permettre à toute femme ayant les cheveux afro à Bruxelles de pouvoir prendre soin de cette partie de son identité de manière efficace ou de bénéficier d’une mise en beauté professionnelle sur base de produits naturels.

Bonjour Marie, présente-toi…

Je suis Marie Kalipe, belge d’origine togo-ghanéenne. Je me suis découvert une passion pour le soin des cheveux afro après avoir fait le choix, en 2014, d’arrêter l’utilisation de produits chimiques et toxiques sur mes cheveux. Cependant, trouver les produits et des professionnels adéquats a été difficile. Force est de constater que j’évoluais dans une société qui n’offre pas suffisamment de services et de prestations permettant aux femmes afro-descendantes de mettre en valeur leur diversité visible comme leurs cheveux. J’ai alors souhaité mettre en place un projet qui permettra à ces femmes d’accéder à toutes les informations, les conseils, et les services, qui les aideront à prendre soin au mieux de leurs cheveux, à les mettre en valeur, afin d’affirmer avec fierté cette identité.

Peux-tu expliquer en quelques mots en quoi consiste ce projet ?

Mon projet appelé KALIPÉ, a pour but d’offrir une diversité de services à travers un site internet. Tout d’abord, il permet à des Bruxelloises dans un premier temps, ayant des cheveux crépus, frisés, et bouclés, d’avoir accès à un répertoire varié de professionnels compétents de la coiffure et de la mise beauté, qui répondront à leur désir de bénéficier de prestations de qualité.

KALIPÉ qui vise essentiellement des femmes jeunes et dynamiques souhaitant mettre en valeur la diversité de leurs cheveux, souhaite également proposer à ces dernières, des produits de soin naturels et bio, respectant le type de leurs cheveux et leur bien-être.

KALIPÉ veut aussi valoriser et donner de la visibilité aux professionnels de la beauté afro (coiffure, mise en beauté), ainsi que les marques de produits cosmétiques (cheveux, visage et corps) principalement naturels et respectueux de la santé.