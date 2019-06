Werchter Boutique, entre pluie et beau temps

La huitième édition de Werchter Boutique a été marquée par les contrastes. Du point de vue musical mais aussi météorologique. Vous veniez juste de chausser vos lunettes de soleil que vous deviez à nouveau enfiler votre poncho imperméable. Pfft! Heureusement que Triggerfinger, Snow Patrol, et surtout la tête d’affiche, Fleetwood Mac, ont fait le beau temps!

Le petit frère de Rock Werchter a attiré un public un peu plus âgé. Qui avait massivement emmené ses enfants – eux aussi, adultes! L’ambiance était paisible et harmonieuse sur l’herbe. Pas de petites fêtes destinées à s’enivrer, pas de looks dingues, tout le monde était manifestement là pour la musique.

Novastar a lancé les festivités devant une plaine à moitié vide. Les fortes bourrasques de vent avaient retenus chez eux la plupart des festivaliers. Le concert d’Arsenal a été marqué par les averses de pluie. Mais, finalement, les joyeuses petites danses et les chants portugais du groupe ont chassé les nuages!

The Pretenders, le groupe de rock britannique, a surtout cartonné auprès du public plus âgé, notamment avec la ballade «I’ll stand by you», même s’il a fallu un certain temps avant que la mayonnaise ne prenne.

Avec Triggerfinger, il ne pleuvait pas des hallebardes, mais des invités musicaux. Le groupe de rock belge fêtait son vingtième anniversaire sur scène avec des potes musiciens. Le passage de Henny Vrienten, le chanteur du groupe néerlandais Doe Maar, a particulièrement plu.

Snow Patrol a ensuite pris le relais. Le groupe écossais a fini par faire chanter les jeunes avec des titres chair de poule comme «Chasing Cars» et «Just say yes».

Des rockeurs d’un certain âge

Fleetwood Mac ne donne cette année qu’un nombre limité de concerts en Europe, et Werchter a eu l’honneur de recevoir ce groupe légendaire. Les connaisseurs ont dû faire un petit effort d’adaptation, avec non plus cinq mais six musiciens sur scène, dont quatre membres de grosso modo la première heure: Mick Fleetwood (batterie), John McVie (basse), Stevie Nicks (chant) et Christine McVie (clavier et chant). Les nouveaux venus, Neil Finn et Mike Campbell, devaient faire oublier la guitariste et chanteuse Lindsey Buckingham.

Pas de problème pour la majorité des festivaliers. Pendant deux heures le groupe leur a offert des hits planétaires comme «Everywhere», «Go your own way» et le très émouvant «Landslide». Le batteur Mick Fleetwood a fait une énorme impression avec sa personnalité pétillante et son solo les yeux fermés. Après cinq décennies, Fleetwood Mac est encore et toujours capable d’émouvoir une prairie de festival!

Lors de ce lancement de l’été festivalier en Belgique, on a surtout été frappés par la propreté qui a régné sur la prairie pendant tout l’événement. Peut-être que l’activiste pour le climat Anuna De Wever n’a pas l’oreille de nos hommes politiques, mais les festivaliers pour leur part l’ont écoutée!