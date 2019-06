VIDEO: des éléphants en cortège funèbre pour la mort d’un de leurs petits

Ces images poignantes montrent un éléphanteau, décédé, emmené à travers les fourrés par un éléphant adulte, probablement sa mère. Ils sont suivis par la troupe entière, qui forme un cortège funèbre.

Une vidéo très émouvante a été partagée par un garde forestier indien sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on voit une troupe d’au moins huit éléphants qui forme visiblement un cortège funéraire.

À sa tête, un jeune éléphanteau, décédé, est transporté par un adulte.

La troupe traverse une route, au milieu d’un bois, là où les images ont été prises par Parveen Kaswan. Le garde forestier a partagé cette vidéo incroyable sur Twitter en avertissant “ça va vous émouvoir!”

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 7 juin 2019