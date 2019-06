Un hélicoptère s’écrase sur un immeuble de Manhattan

Un hélicoptère s’est écrasé lundi sur un immeuble de Midtown, une zone du quartier de Manhattan où se trouvent de nombreux gratte-ciel, ont indiqué les pompiers de New York sur Twitter, sans autre précision.

Les images des télévisions américaines montraient un important déploiement de véhicules de secours au pied de plusieurs grands immeubles.

Un hélicoptère s’est ecrasé sur le toit d’un immeuble au nord de Times Square, 51th rue et 7th avenue.

Pas de dégâts visibles mais une odeur de brûlé.

Météo mauvaise, ciel très bas, on ne voit pas le sommet des buildings les plus hauts depuis ce matin à New York.#crash @BFMTV pic.twitter.com/IJFzgcOZOO

— Cédric Faiche (@cedricfaiche) June 10, 2019