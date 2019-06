Les vêtements de « Balance ton quoi » vendus au profit d’associations défendant les femmes

Angèle a mis en vente des habits visibles dans le clip « Balance ton quoi » . Les bénéfices seront versés à des associations qui luttent contre la violence faite aux femmes.

Il y a presque deux mois, Angèle sortait le clip de « Balance ton quoi. » Un véritable succès vu que la vidéo en question a été vue plus de 25 millions de fois. Très vite, de nombreux internautes ont désiré acheter les vêtements floqués de slogans contre le sexisme visibles dans le clip. Une première salve de livraison a d’ailleurs eu lieu le 4 juin dernier. Mais devant la demande de ses fans, Angèle a remis en vente pour une dernière fois de nouvelles quantités de sweats et de polos du clip. Ils seront livrés durant le mois de juillet.

Concrètement, il est donc possible d’acheter les sweats et polos vus dans le clip, mais aussi du papier toilette avec les mots « sexisme » et « machisme » écrits dessus. Les bénéfices des ventes sont reversés à deux associations, « Centre 320 rue Haute » en Belgique et « La Maison des femmes » en France, qui agissent notamment en faveur des femmes victimes de violence.