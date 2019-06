Justin Bieber défie Tom Cruise à un combat de free fight

Le chanteur canadien a défié Tom Cruise à un combat de free fight sur Twitter. On attend toujours la réponse de l’acteur américain.

Qui aurait imaginé qu’un jour Justin Bieber défierait Tom Cruise à un combat de free fight? Probablement personne, sauf le principal intéressé qui semble vouloir en venir aux mains avec la star des films de la saga « Mission impossible. » Dans un message publié sur Twitter, le chanteur canadien a en effet invité Tom Cruise à un combat de free fight respectant les règles de l’Ultimate Fighting Championship. « Je veux défier Tom Cruise à se battre dans l’octogone. Tom, si tu ne te bats pas, cela veut dire que tu as peur et on ne l’oubliera jamais. Qui veut organiser le combat ? » , demande l’interprète de « Sorry ».

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019

Justin Bieber a également interpellé, Dana White, l’actuel président de l’UFC, pour qu’il organise le combat. Si Tom Cruise n’a pas encore réagi à cet appel, le message est arrivé jusqu’aux oreilles de Conor McGregor, ancien champion de free fight. Ce dernier se dit même prêt à être l’organisateur du duel si Tom Cruise l’accepte. « Est-ce que Cruise aura le courage de se battre, comme il le fait dans les films? » , se demande cependant l’athlète irlandais.

If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,

McGregor Sports and Entertainment will host the bout.

Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?

Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 10, 2019

Si le combat a bel et bien lieu, de nombreux internautes ne donnent pas cher de la peau de Justin Bieber. Ils estiment en effet que l’acteur de 56 ans est le plus à même à remporter l’affrontement.

We don’t like your odds, Justin. — Odds Shark (@OddsShark) 10 juin 2019

J'ai vu Tom Cruise en tendance, j'ai cru qu'il était mort, j'ai vu ce qu'il en était et… J'ai ri pic.twitter.com/LBXxaNiOpo — Minimwoi (@Minimwoi) June 10, 2019