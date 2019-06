BTS, le groupe de la K-Pop au succès planétaire a enflammé le stade de France

Le célèbre boys band coréen s’est produit ces vendredi et samedi au stade de France, devant un public déchaîné. La “BTS army” s’est rapidement enflammée sur Twitter après ces deux performances spectaculaires.

Décors soignés, chorégraphies millimétrées, mises en scène travaillées. Le septuor coréen a mis le feu au stade de France ce week-end.

Des milliers de fans, venus des quatre coins de l’Europe, se sont pressés dans les rues de Paris dès le début de journée pour assister aux concerts de BTS. Les rois de la k-pop se sont produits ce week-end, lors de deux dates à guichets fermés.

Les sept chanteurs ont interprété leurs titres phares, en groupe ou en solo. Ils ont également été rejoints par la star de la pop américaine, Halsey. « Ces garçons sont comme ma famille », s’est exclamée la star.

HALSEY AND BTS AT THE PARIS CONCERT!!! 💖 #BTSinParis #halsey #BTSxStadeDeFrance pic.twitter.com/97dngmTgpP

Des fans déchaînés, malgré la pluie, ont repris en chœur les paroles des tubes du groupe, qu’elles soient en anglais ou en coréen.

Une fois la lumière du jour tombée, ce sont des milliers de bâtons de lumière (les fameux « BTS Official Lightstick ») qui ont illuminé le stade et ses quelque 80.000 spectateurs.



“Nous reviendrons l’année prochaine !”, a assuré le groupe en fin de concert. Une annonce accueillie par des milliers de cris de joie. Les artistes ont quitté la scène sur quelques mots prononcés en français, pour le plus grand bonheur des fans.

BTS, c’est aussi un phénomène sur les réseaux sociaux. Le groupe communique énormément avec sa fan base, la « BTS Army » : la communauté fédérée autour du groupe.

En quelques heures seulement, le hashtag #BTSinParis a fait un boom sur Twitter en étant repris plus de 700.000 fois, rapporte le Huffington post.

Had a wonderful weekend 😊 Hearing so many army’s sing along to BTS was beautiful 😄💜 #BTS #BTSxStadeDeFrance #BTSParis pic.twitter.com/lPPJRaOyMO

you don’t even know the chaos at the end, bit it was worth it #BTSinParis_D2 #BTSxStadeDeFrance #BTSParis pic.twitter.com/PFzZW6eZsB

