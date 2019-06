Werchter Boutique – Fleetwood Mac enchaîne les tubes à Werchter

Le groupe de rock américano-britannique Fleetwood Mac a clôturé samedi soir le festival Werchter Boutique avec une succession ininterrompue de tubes sur la plaine de Rotselaar.

Le groupe mythique avait assez de morceaux pour entamer la soirée et enflammer les 45.000 festivaliers. « The chain » a ouvert le concert, avant d’enchaîner avec « Dreams », « Second hand news », « Black Magic Woman », « Everywhere », « Rhiannon », « Landslide » et « You make loving fun ». La prestation s’est terminée sur l’immensément populaire « Go you own way ».

Fleetwood Mac est le seul groupe de cette 8e édition de Werchter Boutique à offrir un rappel au public, trois pour être précis. En tout, le concert a duré deux heures et demie.

Source: Belga