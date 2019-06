Roland-Garros – Nadal à deux longueurs du record de titres en Grand Chelem de Federer

En remportant Roland-Garros dimanche pour la 12e fois de sa carrière, Rafael Nadal revient à deux longueurs du record de titres en Grand Chelem détenu par Roger Federer (20). Éliminé par Nadal en demi-finales, le Suisse, 37 ans, a remporté six fois l’Open d’Australie, huit fois Wimbledon, cinq fois l’US Open et une fois Roland-Garros.

Outre ses douze titres à Roland-Garros, Rafael Nadal a quant à lui remporté deux fois Wimbledon (2008 et 2010), une fois l’Open d’Australie (2009) et trois fois l’US Open (2010, 2013 et 2017).

Le Serbe Novak Djokovic suit à la 3e place de ce classement avec 15 titres en Grand Chelem. Suivent ensuite Pete Sampras (14), Bjorn Borg (11), Ivan Lendl (8), André Agassi (8) et Jimmy Connors (8).

Nadal, 33 ans, est en outre devenu le premier joueur de l’histoire, hommes et femmes confondus, à remporter douze fois le même titre majeur.

