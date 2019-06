Ligue des Nations – Le Portugal domine les Pays-Bas et s’offre la 1ère édition de la Ligue des Nations

Le Portugal a remporté la première édition de la Ligue des Nations de football dimanche soir grâce à son succès 1-0 en finale contre les Pays-Bas devant son public à Porto. Le but décisif est tombé à l’heure de jeu des pieds de Gonçalo Guedes. Il s’agit du deuxième trophée international pour le Portugal qui avait remporté l’Euro 2016 en France. Guidé par Cristiano Ronaldo, le Portugal a joué son jeu habituel basé sur sa solidité défensive et sa vitesse en contre. Les Lusitaniens se sont ainsi créés les meilleures opportunités en première période avec de nombreuses frappes vers le but mais beaucoup trop d’imprécision pour débloquer le marquoir.

En deuxième période, les Pays-Bas ont voulu se montrer plus menaçants et se sont procurés un premier face à face, gaspillé par Wijnaldum (50e). Dix minutes plus tard, un contre emmené par Bernardo Silva a libéré Gonçalo Guedes dont la frappe puissante a plié les mains de Jasper Cilessen (60e). Dans la dernière demi-heure, les ‘Oranje’ ont tenté de refaire leur retard mais le portier portugais Rui Patricio a brillamment détourné les rares tentatives cadrées de la bande à Ronald Koeman.

Le Portugal est ainsi parvenu à mener à bien un parcours de six matches qui avait débuté en automne dans le groupe 3 de la Ligue A où les hommes de Fernando Santos avaient mis l’Italie et la Pologne derrière eux. Qualifiés pour le Final Four de cette Ligue des Nations, ils ont d’abord battu la Suisse 3-1 mercredi avant de dominer les Pays-Bas ce dimanche.

Source: Belga