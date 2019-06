L’Angleterre bat la Suisse aux tirs au but et prend la 3e place en Ligue des Nations

L’Angleterre a pris la 3e place de la première édition de la Ligue des Nations dimanche après-midi à Guimarães au Portugal grâce à son succès 5-6 aux tirs au but face à la Suisse lors de la finale de consolation. Battues respectivement par le Portugal et les Pays-Bas en demi-finale, la Suisse et l’Angleterre n’ont pas réussi à se départager au terme des 90 minutes, ni après la prolongation (0-0). Les Anglais se sont montrés les plus entreprenants durant la rencontre et ont notamment frappé trois fois sur la barre. Le portier suisse Sommer a également dû sortir les marrons du feu à la 99e minute avec un double arrêt décisif.

L’équilibre s’est prolongé lors de la séance de tirs au but avec les 5 premiers essais réussis par les deux équipes. Jordan Pickford s’est alors érigé en héros. Il a d’abord botté et transformé le 5e tir au but des siens avant de neutraliser l’envoi de Josip Drmic grâce à une détente spectaculaire.

Dimanche soir (20h45), le Portugal défie les Pays-Bas pour décrocher la première édition de ce tournoi.

Source: Belga