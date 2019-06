Hammer Series – Et de trois pour Deceuninck-Quick Step, qui réédite sa victoire de 2018 à Sittard

L’équipe cycliste belge Deceuninck-Quick Step, qui avait déjà remporté les deux premiers volets du triptyque Hammer Series (cat. 2.1), en côte vendredi grâce à Remco Evenepoel, et au sprint samedi grâce à Fabio Jakobsen, dans le Limbourg néerlandais, a complété son triomphe dimanche à Sittard dans la course poursuite (Hammer Chase) de 49,6 kilomètres. Elle remporte bien sûr le classement général de cette deuxième édition, après avoir déjà dominé la première l’an dernier. Partie en première position avec 30 secondes d’avance sur l’équipe allemande Bora-hansgrohe, et 58 sur l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma, grâce à ses succès dans les manches Climb et Sprint, l’équipe Deceuninck-Quick Step n’a jamais été inquiétée.

La formation de Patrick Lefevere emmenée par Evenepoel, a en effet franchi la ligne d’arrivée avec plus d’une minute de marge sur Jumbo-Visma, vainqueur de Hamar Stavanger la semaine dernière en Norvège, qui a réussi à dépasser Bora-hansgrohe à mi-parcours, pour s’offrir la deuxième place.

L’équipe allemande Sunweb, quatrième, échoue au pied du podium.

L’équipe australienne Mitchelton-Scott s’est (un peu) consolée de son décevant week-end en signant le meilleur temps de la journée sur le parcours (53:30) au terme de la petite finale, pour se classer neuvième.

Source: Belga