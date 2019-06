Formation flamande – « Trop de différences avec le Vlaams Belang, tout comme avec le PS »

L’ancien président de la Chambre, Siegfried Bracke (N-VA), ne voit pas son parti gouverner à l’heure actuelle avec le Vlaams Belang. « Et ce pour la simple raison qu’il y a trop de différences entre nous, tout comme entre nous et le PS », a-t-il déclaré dans De Zevende Dag. Pour M. Bracke, qui a annoncé vendredi son retrait de la vie politique, son parti a toutefois raison de discuter en Flandre avec la formation d’extrême droite car le cordon sanitaire est « un concept d’un autre temps ».

Le fait que le CD&V et l’Open Vld aient immédiatement fermé la porte au VB après les élections n’est, selon lui, « ni intelligent, ni sage ».

Egalement présent ce dimanche sur le plateau de l’émission C’est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI), Siegfried Bracke a réitéré le plaidoyer de la N-VA en faveur du confédéralisme, « seule manière de résoudre la différence de tendance entre le nord et le sud du pays ».

« Le seul problème du confédéralisme est qu’il émane de la N-VA. A un moment cela viendra, je ne sais pas quand, mais cela viendra », a-t-il affirmé.

Source: Belga