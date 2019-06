Euromillions Basket League – Anvers s’impose à Ostende et revient à 1-1 en finale des playoffs

Anvers est revenu à une victoire partout après s’être imposé 61-66 (mi-temps: 28-36) sur le parquet d’Ostende dans la 2e manche de la finale des playoffs du championnat de Belgique de basket, dimanche soir à la Sleuyter Arena d’Ostende. Le club côtier, champion en titre, avait gagné la 1e manche est 67-73 vendredi à Anvers. Dimanche, ce sont les Anversois qui ont pris les commandes du match dès le début. Les Giants, emmenés par les 17 points de Victor Sanders, menaient de 4 points après 10 minutes et de 8 points à la mi-temps (28-36).

Les deux équipes se retrouveront mardi à la Lotto Arena d’Anvers pour la 3e match de cette finale jouée au meilleur des cinq manches (la première équipe à trois victoires l’emporte). Le match N.4 est prévu le 13 juin à Ostende, avant une belle éventuelle le 15 juin à Anvers.

Les Giants de Roel Moors, premiers au terme de la saison régulière avec 30 victoires pour 6 défaites, sont en quête d’un premier titre depuis 2000. Ils ont déjà remporté cette saison la Coupe de Belgique, en battant Ostende, tenant du titre, en finale, et terminé 3e de la Ligue des champions dont le Final Four était organisé à Anvers.

Ostende, coaché par Dario Gjergja, reste sur six doublés Coupe-Championnat.

Cette finale propose la même affiche que la finale 2018. L’année dernière, Ostende avait décroché son 19e titre national, le 7e de rang, en battant Anvers 3-0 en finale.

