Crise au Venezuela – Le Venezuela ferme ses consulats au Canada, dénonce « l’hostilité » d’Ottawa

Le Venezuela va fermer ses consulats à Vancouver, Toronto et Montréal et concentrer ses activités diplomatiques à son ambassade à Ottawa en réponse à la fermeture temporaire de l’ambassade du Canada à Caracas, a-t-on annoncé samedi de source officielle. La décision du Canada « de fermer temporairement son ambassade à Caracas, loin d’être une affaire administrative, est une décision politique qui témoigne de l’hostilité persistante de ce gouvernement à l’égard du Venezuela », a indiqué le ministère vénézuélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« En vertu du principe de réciprocité », Caracas « cessera temporairement l’activité dans les consulats généraux de Vancouver, Toronto et Montréal » et « toutes les fonctions de la diplomatie vénézuélienne seront concentrées au siège de son ambassade à Ottawa », a ajouté la même source.

Il y a une semaine, le Canada avait annoncé avoir décidé de fermer temporairement son ambassade à Caracas, reprochant au président vénézuélien Nicolas Maduro de refuser l’accréditation de diplomates critiques envers son gouvernement.

En janvier, le Canada, de concert avec les Etats-Unis et les principaux pays latino-américains, avait figuré parmi les premiers à reconnaître Juan Guaido, président de l’Assemblée nationale et dirigeant de l’opposition vénézuélienne, comme président par intérim.

Plus d’une cinquantaine de pays reconnaissent M. Guaido comme chef de l’Etat. L’opposition juge frauduleuse l’élection présidentielle de mai 2018 qui a permis au président socialiste Nicolas Maduro de se maintenir au pouvoir.

