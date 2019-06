Amicaux internationaux – Le Brésil en passe 7 au Honduras avant la Copa America

Le Brésil a négocié sans problème son dernier match de préparation pour la Copa America dimanche en battant 7-0 le Honduras dimanche à Porto Alegre. Privé de Neymar, blessé au pied et forfait pour la Copa America, la sélection auriverde n’a eu aucune difficulté à se défaire de son modeste adversaire du jour. Le sélectionneur Tite en a profité pour faire tourner un maximum son effectif en réalisant six changements durant la rencontre.

C’est Gabriel Jesus qui a ouvert le score après six minutes avant d’en planter un deuxième à la 47e. Entre-temps, Thiago Silva (13e) et Coutinho(37e) sur penalty avaient eux aussi trouvé la voie du but. David Neres a ensuite inscrit le but du 5-0 et surtout ouvert son compteur but en sélection à 22 ans (56e). Roberto Firmino (65e) et Richarlison (70e) ont arrondi le score à 7-0 avant une fin de match très calme.

Le 14 juin, le Brésil affrontera la Bolivie en ouverture de ‘sa’ Copa America (14 juin au 7 juillet).

Source: Belga