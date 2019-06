Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Pickyc (réf. 15895)

Je suis un petit chien extrêmement gentil et affectueux. Je suis également très intelligent, actif et joueur. Je ne dis jamais non à une balade ou pour jouer à la balle et je suis sûr de vous charmer par ma présence et mon enthousiasme. Quelle famille va m’accueillir très vite ? Je perds un temps précieux en cage…

Sexe Mâle Age 1,5 an Race Jack Russell terrier Taille 31 cm Pelage poils courts Poids 6 kg

Zaida (réf. 15990)

J’ai été sauvée de la rue où j’essayais de survivre, avec mes chiots. Je suis encore très jeune, mais j’ai déjà vécu beaucoup d’épreuves et je dois maintenant apprendre à oublier la méchanceté de l’homme et les mauvais traitements subis. Je suis très gentille, j’ai un caractère en or et je rêve d’une vie remplie de caresses, de respect et de tranquillité dans une bonne famille…

Sexe Femelle Age 4 mois Race croisé Taille 34 cm Pelage Poils mi-longs Poids 6 kg

Anita (réf. 15948)

Je suis un chiot enthousiaste et spontané, je suis super sociable avec tous, les gens et les animaux et toujours partante pour une promenade ou une séance de câlins à volonté. Jouer et faire la folle font partie de mes occupations favorites, pour ensuite m’écrouler de fatigue près de vous.

Sexe Mâle Age 3 mois Race Mastin espagnol Taille 30 cm Pelage Poils courts Poids 5 kg

Vous êtes intéressé par Pickyc, Zaida, Anita ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr