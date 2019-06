Roland-Garros – « C’était épique », estime Dominic Thiem

Dominic Thiem s’est qualifié pour la finale de Roland-Garros en battant Novak Djokovic en cinq sets 2-6, 6-3, 7-5, 5-7 et 7-5 our une durée totale de match de 4 heures et 13 minutes. La rencontre a débuté vendredi avant d’être interrompue par la pluie. C’est samedi que l’Autrichien a validé son billet pour la finale, où il retrouvera Rafael Nadal. » Je n’étais pas malheureux hier (vendredi) car j’ai quitté le court à 3-1 dans le troisième set. Je venais juste de faire le break », déclare Dominic Thiem. « Les conditions étaient vraiment très, très difficiles hier. Je pense que je n’ai jamais joué avec un tel vent. De la pluie était annoncée. Donc pour moi, c’était une bonne décision d’interrompre. J’étais devant. Évidemment, je suis encore plus heureux aujourd’hui. C’était mon premier match en cinq sets à Roland-Garros. C’était épique. Il y a eu tellement de hauts, de bas, la pluie, revenir aux vestiaires puis revenir sur le court. D’une certaine manière j’avais le sentiment de mener tout le long du match et à la fin, c’était tellement serré… Les deux étaient en position de gagner. Et heureusement, j’ai eu le dernier mot sur la fin ».

Source: Belga