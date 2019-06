Qualifications Euro 2020 – Jamie Lawrence marque contre son camp en Croatie, Luka Modric bat Gareth Bale

La Croatie, vice-championne du monde, a battu le Pays de Galles 2-1 (mi-temps: 1-0) samedi à Osijek, dans le Groupe E des qualifications de l’Euro-2020 de football.

C’est le défenseur d’Anderlecht Jamie Lawrence, dont la saison en mauve n’a pas été des plus convaincantes, qui a ouvert le score pour la Croatie en marquant contre son camp dès la 17e minute.

Il a ensuite fallu attendre la 48e pour voire l’ex-Brugeois du Club Ivan Perisic (Inter Milan), déjà à la base du goal d’ouverture, doubler la marque.

Le Pays de Galles, dont personne n’a oublié l’exploit contre les Diables Rouges en quarts de finale de l’Euro-2016, a néanmoins fait trembler jusqu’au bout son prestigieux adversaire.

Le réserviste David Brooks a en effet ramené le score à 2-1 à la 77e, 12 minutes après avoir remplacé Matt Smith (FC Twente).

Mais la sélection de Ryan Giggs n’a pas réussi à recoller complètement, et le capitaine visiteur Gareth Bale a dû féliciter son homologue croate et coéquipier au Real Madrid Luka Modric.

Avec six points en trois matches, la Croatie occupe provisoirement la tête du groupe.

L’Azerbaïdjan (0 point) et la Hongrie (3) se mesurent également ce samedi.

Le Pays de Galles qui compte trois points, se déplace mardi en Hongrie, alors que l’Azerbaïdjan recevra la Slovaquie (3 points).

L’Islande a par ailleurs battu l’Albanie 1-0 (1-0) à Reykjavik dans le Groupe H.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’ailier de Burnley Johann Berg Gudmundsson (ex-AZ Alkmaar), auteur d’un très beau solo à la 22e minute.

L’Islande compte 6 points, comme la Turquie et la France, qui ont rendez-vous ce soir (20h45) à Konya.

Source: Belga