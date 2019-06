Plus de 18.000 utilisateurs pour le planificateur d’itinéraires « Smart Mobility Planner »

Depuis le lancement du planificateur d’itinéraire intermodal belge (« Smart Mobility Planner ») pour le grand public il y a un mois, on compte déjà plus de 18.000 utilisateurs uniques, pour plus de 200.000 recherches d’itinéraires intermodaux, indique la SNCB samedi. « C’est un beau résultat, important dans l’objectif de récolter le plus grand nombre de retours possibles des voyageurs, ce qui est l’objectif de cette version beta qui sera encore testée jusqu’à la fin de l’année », indique l’opérateur ferroviaire public. Les quatre sociétés de transports publics belges SNCB, Stib, Tec et De Lijn ont lancé le tout premier planificateur belge d’itinéraire intégré. Le « Smart Mobility Planner » intègre leurs données en temps réel et fournit le meilleur itinéraire en combinant une série de modes de transport durables.

Ce « Smart Mobility Planner » (disponible sur http://www.smartmobilityplanner.be/) fonctionne pour le moment en version beta. Une première version a été testée par quelque 3.800 personnes, dont les 800 réactions et suggestions ont été prises en compte pour arriver à une deuxième version, accessible à tous mais susceptible d’être encore améliorée. Depuis qu’elle est accessible au grand public, elle a attiré plus de 18.000 utilisateurs uniques.

Le voyageur peut sélectionner le meilleur itinéraire en transport public (train, tram, bus, métro), en combinaison avec un trajet à pied ou à vélo. Les vélos partagés Villo! font également partie intégrante du test. A terme, l’objectif est d’ajouter d’autres moyens de transport, par exemple des vélos et voitures partagés.

« L’objectif n’est pas que cet outil soit ensuite mis sur le marché en tant que plateforme autonome, mais bien que son software puisse être exploité par les différents opérateurs de mobilité pour utilisation sur leur propre site web ou app », rappelle la SNCB.

Source: Belga