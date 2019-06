Ligue des Nations – Portugal et Pays-Bas en finale de la première édition dimanche à Porto

Triple buteur contre la Suisse en demi-finale de la Ligue des Nations (3-1), Cristiano Ronaldo pourrait se sentir bien seul face au collectif des Pays-Bas en finale de la première édition de cette nouvelle compétition de l’UEFA dimanche (20h45) à Porto, car la relève portugaise reste comme inhibée par le quintuple Ballon d’Or. A 34 ans, le capitaine de la « Selecçao » a encore donné le ton à son équipe pour lui permettre d’atteindre la troisième finale internationale de son histoire après l’Euro 2004 perdu à domicile et l’Euro 2016 remporté en France.

Les deux premières fois, « CR7 » avait déjà été le grand monsieur des demi-finales. C’est lui qui, à 19 ans, ouvrait le score face aux Pays-Bas en 2004 (2-1). Et toujours lui qui menait ses coéquipiers vers la qualification contre le pays de Galles à l’Euro de 2016 (2-0).

Pourtant, derrière son colosse, la sélection portugaise ne manque pas de qualité à un an de l’Euro 2020. Mais le palier qui sépare le quintuple Ballon d’Or de ses lieutenants est encore bien trop important pour dévier les projecteurs de l’attaquant de la Juventus Turin.

Ce dimanche à Porto, il y aura en face les jeunes loups des Pays-Bas, qui ont impressionné toute la saison et dompté l’Angleterre jeudi en demi-finale (3-1 après prolongations).

Les talents s’égrènent à chaque ligne: le capitaine Virgil Van Dijk (27 ans), le métronome Frenkie de Jong (22 ans), recruté par Barcelone, le défenseur Matthijs de Ligt (19 ans), buteur plein de caractère jeudi, le milieu Donny van de Beek.

Un peu plus tôt dans la journée, à 15h00, l’Angleterre et la Suisse se consoleront à Guimaraes dans le match pour la 3e place.

La Belgique avait manqué ce Final Four à la suite de sa défaite 5-2 en Suisse lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Ce Final Four a réuni les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A, la plus relevée, mais n’a pas d’influence sur les qualifications pour l’Euro 2020.

La Ligue des Nations délivre bien quatre billets pour l’Euro 2020, mais ceux-ci seront attribués à l’issue des barrages auxquels participeront les 16 vainqueurs de groupes (quatre dans chaque division), ou le deuxième si le vainqueur est déjà qualifié via la phase classique des éliminatoires, disputée de mars à novembre 2019.

Source: Belga