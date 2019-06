Ligue 1 – Stéphanie Frappart, première arbitre féminine dans le championnat de France

Stéphanie Frappart, 35 ans, arbitrera la saison prochaine en Ligue 1 française, a annoncé vendredi la fédération française de football (FFF). Elle devient ainsi la première arbitre féminine de l’histoire du football français. « Je suis fière et honorée de cette nomination. C’est un réel bonheur, la récompense d’années de travail et de sacrifices », a exprimé Stéphanie Frappart, qui était arrivée en Ligue 2 en 2014, dans le communiqué de la FFF. Je tiens à remercier la DTA (direction technique des arbitres) et la CFA (Commission fédérale des arbitres) de leur confiance. Etre la première femme à devenir arbitre de Ligue 1 est à la fois un privilège, un honneur et une responsabilité. J’espère que mon parcours va encourager les jeunes filles et les femmes à s’engager dans l’arbitrage ».

Stéphanie Frappart avait déjà accompli une première cette saison en dirigeant Amiens/Strasbourg en championnat le 28 avril dernier (0-0).

Source: Belga