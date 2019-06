Hockey Pro League – Arthur De Sloover veut « vite tourner le bouton » après le revers 0-4 face aux Pays-Bas

Les duels entre les équipes nationales messieurs de hockey des Pays-Bas et de Belgique ont une saveur toute particulière depuis quelques saisons. Victorieux sur leurs terres face aux Red Lions en finale de leur dernier Euro d’Amsterdam en 2017 ainsi que lors du dernier Champions Trophy, à Breda en 2018, mais cruellement battus en demi-finales des JO de Rio en 2016 et surtout privés d’un quatrième sacre en Coupe du monde, en décembre dernier en Inde, les ‘Oranje’ sont venus le couteau entre les dents samedi à Anvers pour la manche aller des ‘Plats Pays’ en Pro League. « On a trop voulu forcer ce samedi. On a joué de manière trop individuelle en allant vite vers l’avant, au lieu de garder cette balle en équipe et choisir les bons moments pour y aller », a réagi Arthur De Sloover, le meilleur espoir mondial de l’année. « C’est une équipe qui est très forte en contre-attaque. Dès qu’il y a de l’espace dans une défense ils savent accélérer et on l’a vu aujourd’hui avec deux ou trois des goals marqués en contre. »

Toujours deuxième au classement derrière l’Australie, la Belgique voit les Pays-Bas, troisièmes, revenir derrière elle mais garde une belle avance par rapport à l’Argentine, quatrième qualifiée actuelle pour le Final Four d’Amstelveen, fin juin.

« Il est important de ne pas trop regarder ce classement », a encore commenté le Courtraisien, qui évolue au Beerschot. « Vite tourner le bouton pour demain (dimanche) parce que je pense que c’est important de faire un bon résultat à ‘s-Hertogenbosh pour être sûrs d’être dans le top 4 et essayer que les Néerlandais n’y soient pas », a-t-il conclu.

Source: Belga