European Golden League volley (m) – Les Red Dragons une nouvelle fois battus par la Lettonie

Une semaine après leur défaite 3-1 à Riga, les Red Dragons (FIVB 12) ont de nouveau été battus par la Lettonie (FIVB 65) lors de la 4e journée du groupe A de l’European Golden League de volley masculin. Les Lettons se sont imposés 1-3 (25-16, 21-25, 22-25, 23-25) à Courtrai. Dans l’autre match du groupe, la Turquie (FIVB 33) a battu la Slovaquie (FIVB 27) 3-0 (25-15, 25-11, 25-17).

Avec une victoire et trois défaites, la Belgique est dernière de son groupe avec 2 points. La Turquie est en tête (12 pts), devant la Lettonie (7) et la Slovaquie (3).

Seul le vainqueur du groupe sera qualifié pour le tour final, qui aura lieu les 21 et 22 juin à Tallinn en Estonie. Un tour final que les Red Dragons, qui doivent encore jouer en Turquie (12 juin) et Slovaquie (15 juin) sont certains de ne pas disputer.

Après l’European Golden League, les Red Dragons disputeront un premier tournoi de qualification olympique (9-12 août). Ils y rencontreront les Etats-Unis (FIVB 2), les Pays-Bas (FIVB 15) et la Corée du Sud (FIVB 24). Le vainqueur de cette poule B sera qualifié pour les JO de Tokyo en 2020.

Les championnats d’Europe débuteront le 12 septembre. La Belgique accueillera le groupe B et jouera successivement contre l’Autriche (FIVB 37) le 13 (20h30), l’Allemagne (FIVB 27) le 14 (20h30), l’Espagne (FIVB 35) le 15 (15h30), la Slovaquie (FIVB 27) le 17 (20h30) et la Serbie (FIVB 10) le 18 (20h30).

Source: Belga