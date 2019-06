Diables Rouges – Timothy Castagne préféré à Thomas Meunier sur le flanc droit, De Bruyne de retour

Timothy Castagne a été préféré par Roberto Martinez à Thomas Meunier comme titulaire au poste de latéral droit pour le match Belgique/Kazakhstan, samedi, au stade roi Baudouin de Bruxelles, en qualification à l’Euro 2020. Castagne, 23 ans, a vécu une excellente saison à l’Atalanta, surprenant troisième du championnat d’Italie. Déjà titulaire contre la Russie et Chypre en mars, Castagne disputera son cinquième match sous le maillot des Diables Rouges. Titulaire habituel à cette place, Meunier a connu une deuxième partie de saison plus compliquée, marquée par plusieurs blessures. Il avait disputé les deux dernières rencontres de championnat avec le PSG et avait pris part à tous les entraînements avec les Diables Rouges cette semaine.

Pour le reste, Martinez a fait confiance à ses cadres. Le retour de Kevin De Bruyne dans l’entrejeu est confirmé. Le médian n’avait plus joué en équipe nationale depuis la Coupe du monde 2018 en raison de plusieurs blessures. Youri Tielemans, qui avait pallié l’absence de De Bruyne depuis le Mondial, prendra place sur le banc.

Thibaut Courtois aura devant lui Toby Alderweireld, Vincent Kompany et Jan Vertonghen. Axel Witsel évoluera aux côtés de De Bruyne. Thorgan Hazard garde la préférence sur le flanc gauche. Le trio d’attaque sera formé par Dries Mertens, Romelu Lukaku et Eden Hazard, dont le transfert au Real Madrid a été officialisé vendredi.

Après ses victoires contre la Russie (3-1) et Chypre (0-2), la Belgique occupe déjà seule la tête du groupe I.

En face, le Kazakhstan est annoncé en 4-5-1 avec le seul Tokhtar Zhangylyshbay en pointe. Georgi Zhukov, passé par le Beerschot et le Standard, est titularisé.

La rencontre sera arbitrée par le Bosnien Irfan Peljto.

Les équipes:

Belgique: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Castagne, Witsel, De Bruyne, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard (cap.)

Entraîneur: Roberto Martinez (Esp)

Kazakhstan: Nepohodov; Marochkin, Maliy, Yerlanov, Beysebekov; Zhukov, Kuat, Fedin, Pertsukh, Vorogovskiy

Entraîneur: Michal Bilek (Tch).

Source: Belga