Diables Rouges – Martinez est heureux après « la fête parfaite pour Eden Hazard »

Les Diables Rouges ont signé une troisième victoire en autant de rencontres de qualification à l’Euro 2020 de football en battant 3-0 le Kazakhstan, samedi. « Les vingt premières minutes ont été déterminantes pour la prestation », a déclaré le sélectionneur Roberto Martinez. « Le début de la rencontre me procure le plus de satisfaction », a expliqué l’Espagnol. « Si tu ne commences pas bien, tu dois rattraper cela plus tard dans la rencontre. Les Kazakhs ont encore du rythme de match, alors beaucoup de mes joueurs avaient terminé leur saison. Les deux premiers buts ont été le résultat du bon jeu. Nous avons réussi à dérégler une équipe bien organisée. »

« Après ce bon début, les choses ont mal tourné. Le Kazakhstan a pu jouer plus haut. Mais au début de la deuxième période, nous avons corrigé le problème et bien démarré, avec le troisième but comme conséquence. Nous nous sommes créé nos deux meilleures occasions, que nous n’avons pu concrétiser. Je suis très content de la concentration générale du groupe. »

Martinez a opté pour Timothy Castagne sur le flanc droit au lieu de Thomas Meunier. « Nous jouons deux matchs en quelques jours, et le poste de latéral est la position la plus exigeante de notre équipe. Castagne a presté avec régularité à un haut niveau et il est en pleine confiance. Thomas Meunier a eu des problèmes physiques en fin de saison. C’est important qu’il reçoive suffisamment de temps pour se préparer au match de mardi contre l’Ecosse. »

Eden Hazard, qui a fêté sa 100e apparition avec les Diables Rouges en mars à Chypre, a été célébré samedi au stade roi Baudouin. « Ces derniers jours, il était très relax face à ces histoires de transfert. Ce soir, c’était la fête parfaite pour Eden. Les supporters ont créé une ambiance fantastique, il n’oubliera jamais ce moment. Et Eden mérite cela », a conclu Martinez.

Source: Belga