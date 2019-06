Diables Rouges – Le sélectionneur du Kazakhstan trouve la défaite 3-0 « un résultat logique »

Michal Bilek, sélectionneur du Kazakhstan, a vu son équipe s’incliner 3-0 face aux Diables Rouges samedi à Bruxelles. « C’est un résultat logique », a déclaré le Tchèque après la rencontre. « Nous connaissions les qualités de la Belgique depuis longtemps. Elles sont énormes. 3-0, c’est un résultat mérité et logique. La Belgique était plus forte à chaque ligne », a déclaré Bilek.

« Le pressing haut des Belges nous ont poussé à commettre beaucoup de fautes. Nous avons eu beaucoup de problèmes », a ajouté le sélectionneur du Kazakhstan. « Tout le monde a eu difficile ici. Je ne peux pas reprocher un manque d’engagement à mes joueurs. »

« A la pause, j’ai demandé à mes joueurs d’essayer de jouer un peu plus haut et plus compact, et de perdre moins de ballons. Nous avons réussi à frapper plus souvent au but. Mais nous devons aussi reconnaître que la Belgique à commencer à calmer le jeu. »

Source: Belga