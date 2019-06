Diables Rouges – La Belgique bat le Kazakhstan 3-0 et consolide sa 1e place

La Belgique a battu le Kazakhstan 3-0 dans son 3e match de qualifications pour l’Euro 2020 de football samedi au stade Roi Baudouin. C’était déjà 2-0 après un quart d’heure et les buts de Dries Mertens (11e) et Timothy Castage (14e). Romelu Lukaku a fait 3-0 à la 50e minute. Dans les autres matches du groupe I joués samedi, l’Ecosse s’est imposée 2-1 face à Chypre et la Russie a battu Saint-Marin 9-0.

Les Diables Rouges sont en tête du groupe avec 9 points sur 9, devant la Russie (6) et l’Ecosse (6), que les Belges recevront mardi au stade Roi Baudouin.

Source: Belga